“Debemos seguir luchando por una independencia real y efectiva», el mensaje de Polich en el 9 de Julio

La ciudad fue anfitriona de los festejos oficiales provinciales por el 210° aniversario de la Independencia argentina. El intendente convocó a la comunidad a revalorizar lo hecho por los próceres nacionales y defender el valor de ser independientes.

Acompañando al gobernador Juan Pablo Valdés, el intendente Claudio Polich participó de la agenda oficial por la celebración del 210° aniversario del 9 de Julio de 1816. En la ocasión, extendió un especial mensaje a la ciudadanía, convocando a defender los valores patrios y la independencia: “Sigamos trabajando juntos para construir la ciudad que queremos”, sostuvo.

La agenda comenzó antes de las 8 con el tradicional toque de diana en la residencia oficial de costanera y pasadas las 8.30 las actividades continuaron en la plaza 25 de Mayo. Allí, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de distintas instituciones del medio, se realizó el izamiento de la bandera nacional, se entonó el himno y se colocaron ofrendas florales al pie del monumento al General José de San Martín.

Seguidamente, se concretó el saludo protocolar de las autoridades en Casa de Gobierno y el convite del chocolate patrio.

Luego, los funcionarios se dirigieron a la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, a una cuadra de la sede de gobierno para participar del Tedeum.

Finalmente, como cierre de la jornada se llevó a cabo un multitudinario desfile cívico militar en la confluencia de las avenidas costaneras General San Martín y Juan Pablo II.