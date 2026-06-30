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Juan Pablo Valdés se reunió con el embajador de China

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El gobernador Juan Pablo Valdés se reunió este lunes con el embajador de China en la Argentina, Wang Wei, a quien le presentó «las oportunidades que ofrece Corrientes para atraer capitales inversores a la provincia, generar más industrias y, con ello, más empleo para los correntinos».

«Hablamos de todo nuestro potencial productivo y de las obras de infraestructura que estamos ejecutando para optimizar el transporte, la logística y comercialización», destacó Valdés en un posteo en la red social X sobre el encuentro en la embajada china en la ciudad de Buenos Aires.

El gobernador comentó que con Wag Wei avanzó «en posibilidades de cooperación e intercambio comercial, para potenciar a los distintos sectores».

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