Crece el río Uruguay pero descartan «riesgos inminentes» en costas de Corrientes

El secretario de Planificación municipal, Carlos Molina, confirmó que el fenómeno de El Niño ya está presente en la región con lluvias intensas. La zona más afectada sería Santa Catarina en Brasil, Paraguay y todo el norte argentino, incluyendo Corrientes, Misiones y Formosa.

Según datos oficiales, El Niño se extendería hasta febrero o marzo de 2027, aunque «no hay fecha cierta de cuándo va a llover más o menos». Molina aseguró que el Municipio ya trabaja en la prevención de posibles consecuencias.

El funcionario insistió, en diálogo con Radio Activa, en la necesidad de usar «valores de referencia» y fuentes confiables. Por eso, chequean a diario la página de Prefectura y los datos de la represa Chapecó.

Este lunes a las 7 de la mañana, el río en Santo Tomé marcaba 5,10 metros y crecía 15 cm por hora. Chapecó evacuaba 3 mil metros cúbicos por segundo, un caudal que «no tiene mucha incidencia» comparado con los 31 mil metros cúbicos que liberó en noviembre de 2023, cuando se inundó la ciudad y se cortó la Ruta Nacional 14.

El punto de referencia local es el arroyo Itacuá. El río Uruguay empieza a desbordar arriba de los 7 metros y las primeras evacuaciones en el barrio Itacuá se activan recién «a partir de los 11,30 o 11,40 metros». «Con 5,10 metros estamos lejos todavía de esa altura», aclaró Molina.

La crecida actual responde a las lluvias de los últimos días en Misiones. «La represa Chapecó todavía no nos estaría incidiendo en el río en estos momentos», explicó.

Por eso, pidió analizar cada caso: «Los primeros que se van a evacuar son la gente del barrio Itacuá, que está más bajo. Pero recién con una medida superior a los 12 metros».