Juan Pablo Valdés estará en la asunción de Santilli como nuevo Jefe de Gabinete

Javier Milei le tomará juramento al funcionario que reemplazará a Manuel Adorni, esta tarde, a las 17. Habrá presencia de gobernadores y dirigentes aliados. Entre los presentes estará el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés.

El gobernador de Corrientes participará del acto previsto para las 17 de este martes, que será encabezado por el presidente Javier Milei.

El mandatario correntino se había reunido el 17 de junio pasado con el entonces Ministro del Interior, Diego Santilli, “para tratar temas de agenda común con el Gobierno Nacional, principalmente la reanudación de la Autovía de la Ruta Nacional 12”, había publicado Juan Pablo Valdés en sus redes sociales

Además, destacó: “Avanzamos en esta obra que reactivaremos próximamente, y que será clave para mejorar la seguridad vial, la conectividad, el desarrollo de nuestra provincia y la región”.