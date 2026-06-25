DESTACADO

Maquinaria de Vialidad Provincial ya trabaja en la nueva fosa del basural urbano

Con el soporte logístico de Vialidad Provincial, el Municipio avanza en la infraestructura clave para optimizar la gestión integral de residuos sólidos urbanos y erradicar el impacto ambiental del antiguo basural.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 25/06/2026
0 470 1 minuto de lectura

En el marco del plan de readecuación y saneamiento ambiental de la ciudad, el Municipio de Mercedes dio inicio a una de las obras más esperadas para la salud pública local: la excavación de la fosa destinada a la disposición final de los residuos. El proceso se lleva adelante gracias a una articulación clave con la Dirección de Vialidad Provincial, organismo que aporta la maquinaria pesada y el soporte logístico necesario para el movimiento de suelos de gran escala.

Los trabajos, orientados a transformar las dinámicas de recolección y tratamiento del sector, cuentan con el constante acompañamiento técnico del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA). Esta sinergia institucional busca garantizar que la nueva infraestructura cumpla estrictamente con normativas ambientales vigentes, evitando la contaminación de napas y la quema a cielo abierto que históricamente afectaron la zona.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la intervención de los equipos viales agiliza los tiempos de ejecución de la celda de disposición, permitiendo avanzar en paralelo con las edificaciones complementarias e instalaciones de servicio destinadas al personal que operará de forma diaria en el predio.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 25/06/2026
0 470 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Se consolida la «mano dura» contra el abigeato y se aceleran respuestas en Mercedes

29/06/2026

Fatal accidente entre un camión y un colectivo a metros de la rotonda de 9 de Julio

29/06/2026

Excombatiente de Corrientes está desaparecido desde el 22 de junio

25/06/2026

Inseguridad en Mercedes: Robaron en casa de un músico y piden ayuda para recuperar una reliquia familiar

23/06/2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba