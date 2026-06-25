Maquinaria de Vialidad Provincial ya trabaja en la nueva fosa del basural urbano

En el marco del plan de readecuación y saneamiento ambiental de la ciudad, el Municipio de Mercedes dio inicio a una de las obras más esperadas para la salud pública local: la excavación de la fosa destinada a la disposición final de los residuos. El proceso se lleva adelante gracias a una articulación clave con la Dirección de Vialidad Provincial, organismo que aporta la maquinaria pesada y el soporte logístico necesario para el movimiento de suelos de gran escala.

Los trabajos, orientados a transformar las dinámicas de recolección y tratamiento del sector, cuentan con el constante acompañamiento técnico del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA). Esta sinergia institucional busca garantizar que la nueva infraestructura cumpla estrictamente con normativas ambientales vigentes, evitando la contaminación de napas y la quema a cielo abierto que históricamente afectaron la zona.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la intervención de los equipos viales agiliza los tiempos de ejecución de la celda de disposición, permitiendo avanzar en paralelo con las edificaciones complementarias e instalaciones de servicio destinadas al personal que operará de forma diaria en el predio.