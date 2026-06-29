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Con un responso y música en vivo, Mercedes rindió tributo a Ruperto Alegre

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Se realizó el Responso y Homenaje a Ruperto Alegre, en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura de nuestra ciudad.

Destacado acordeonista de amplia trayectoria, profesor de guaraní en la Escuela de la Dirección de Cultura y conductor de un programa en una radio local, Ruperto dejó una huella imborrable en la comunidad.

Posteriormente, la peña homenaje tuvo lugar en el Museo del Chamamé «Camba Castillo», donde familiares, amigos, músicos y público en general compartieron una emotiva jornada para recordar su legado a través de la música y el encuentro.

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