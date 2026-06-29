Fatal accidente entre un camión y un colectivo a metros de la rotonda de 9 de Julio

Un pasajero de 43 años falleció en la madrugada de este sábado tras un violento choque entre un camión y un colectivo de larga distancia, a unos 500 metros de la rotonda de la localidad correntina de 9 de Julio.

El ómnibus, de la empresa Crucero del Norte, transportaba 22 pasajeros, procedente de Paraguay y se dirigía hacia Buenos Aires, según detallaron desde la Comisaría de 9 de Julio, que registró el luctuoso impacto a las 2:10.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el siniestro entre un camión Mercedes Benz, conducido por Matías Gabriel Almada Obregón (40 años, domiciliado en Corrientes Capital). Circulaba de Sur a Norte y provenía de Paso de los Libres.

En tanto que el micro, marcca Scania era guiado por Javier Gustavo Vallejos (51 años, de Posadas, Misiones), quien viajaba acompañado por el chofer Alberto Alfredo Sosa, precisaron.

Los conductores del transporte de pasajeros advirtieron a las autoridades que en la planta superior del colectivo habría una persona sin vida. Luego, habrían confirmado que se trataría de Toribio Acosta Lesme, de 43 años de nacionalidad extranjera, con domicilio en González Catán, partido de La Matanza, Buenos Aires.

La víctima fatal viajaba en compañía de su pareja, Lucía Belén R. Estigarribia, y de su hijo menor de 16 años.

El operativo de emergencia contó con la presencia de la ambulancia del hospital de 9 de Julio, coordinado por la directora del centro de salud, quien realizó el examen cadavérico en el lugar.

También trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y personal de la Policía de Seguridad Vial, quienes coordinaron el corte total y momentáneo de la Ruta 123 con la colaboración de dependencias policiales cercanas.

La investigación judicial quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno dirigida por la doctora María Eugenia Ballará, quien dispuso la realización de las pericias que fueron ejecutadas por expertos de la Unidad Regional II de Goya.

Tras confirmarse que no se registraron otros heridos de gravedad, las autoridades dispusieron el trasbordo de los pasajeros a otra unidad de la misma empresa para que pudieran continuar su viaje hacia Buenos Aires.