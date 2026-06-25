Nuevo operativo contra el maltrato animal en Corrientes: Rescataron 11 cotorras en cautiverio

En un nuevo operativo contra el maltrato animal y el comercio ilegal de fauna silvestre, la Municipalidad de Corrientes concretó el rescate y secuestro de 11 ejemplares de cotorras que permanecían confinadas en jaulas, listas para su comercialización en las instalaciones de un pet shop ubicado en el barrio Doctor Montaña, en el sector sur de la capital provincial.

El procedimiento se llevó adelante en un local comercial ubicado sobre avenida Larratea al 5700. Durante la inspección, agentes municipales constataron que las aves se encontraban exhibidas al público con fines de lucro, una práctica considerada una falta grave en el marco de la normativa vigente de protección y conservación ambiental.

Ante la situación de flagrancia, los inspectores labraron las correspondientes actas de infracción contra los responsables del comercio y procedieron al retiro inmediato de los ejemplares, interrumpiendo su comercialización.

ARTICULACIÓN

La coordinación del operativo estuvo a cargo de la subsecretaria de Políticas Ambientales de la Municipalidad, Mercedes Mestres, quien encabezó las tareas de control junto a especialistas del Centro de Conservación Aguará, institución provincial de referencia en materia de preservación y rehabilitación de fauna silvestre.

«Las especies fueron trasladadas de inmediato a las instalaciones del Centro Aguará, donde los equipos de veterinarios y biólogos trabajan de manera articulada en su diagnóstico clínico y en los procesos de rehabilitación», explicó la funcionaria, cuyo organismo depende de la Secretaría General de la Municipalidad.

En ese sentido, detalló que, al tratarse de ejemplares autóctonos y silvestres, el objetivo es avanzar en su recuperación para posibilitar su futura reinserción en el ambiente natural.

«Buscamos que puedan regresar a sus hábitats y vivir en libertad, que es donde realmente pertenecen», indicó.

Mestres aprovechó además la intervención para reforzar el mensaje de concientización dirigido a la comunidad.

«El mensaje central para la sociedad es entender que los animales silvestres no son mascotas. Mantener un ave en cautiverio es una práctica dolorosa que, además, está estrictamente prohibida por leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales que protegen a nuestra fauna nativa», enfatizó.

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA

Este operativo se originó a partir de una denuncia ciudadana ingresada formalmente a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), lo que permitió activar rápidamente los mecanismos de control e inspección.

En ese marco, la subsecretaria de Políticas Ambientales destacó el rol fundamental que cumplen los vecinos en la detección temprana de situaciones vinculadas al tráfico ilegal de fauna y al maltrato animal, e instó a la comunidad a involucrarse activamente ante este tipo de hechos.

Asimismo, recordó que las denuncias son completamente anónimas y pueden realizarse a través de las distintas herramientas habilitadas por la Municipalidad, entre ellas la línea gratuita 147, la aplicación móvil de la Comuna y el asistente virtual MuniBot.

Desde el Municipio remarcaron que la participación ciudadana resulta clave para proteger la biodiversidad local, combatir el comercio ilegal de especies y garantizar el cumplimiento de las normas que resguardan el bienestar animal y el patrimonio natural de todos los correntinos.