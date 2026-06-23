Mercedes: Vecinos del barrio San Martín recibirán atención médica gratuita y vacunación este jueves
El programa APS en tu Barrio realizará una nueva jornada de atención sanitaria este jueves 25 de junio, destinada a los vecinos del barrio San Martín de la ciudad de Mercedes.
La actividad se desarrollará de 9:00 a 12:30 en el Salón de Solidagro, donde el personal de salud brindará distintos servicios gratuitos. Además, se informó que agentes sanitarios recorrerán los domicilios de la zona para realizar visitas y tareas de prevención.
Durante la jornada estarán disponibles las siguientes prestaciones:
- Consultorio médico para adultos.
- Consultorio pediátrico.
- Atención para embarazadas.
- Aplicación de vacunas del Calendario Nacional.
- Entrega de leche.
Desde el Hospital Las Mercedes invitaron a los vecinos del barrio a acercarse para acceder a estos servicios de atención primaria de la salud, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la comunidad.