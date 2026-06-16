Dos menores de edad serían los autores de robar una motocicleta en Mercedes

La Comisaría Primera de Mercedes, y en forma conjunta con la División de Investigaciones Criminales (D.I.C.) de esa dependencia, logró recuperar una motocicleta que días atrás había sido denunciada como sustraída.

Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, se logró individualizar a dos menores de edad como presuntos autores del hecho, ambos domiciliados en distintos barrios de esta ciudad.

Prosiguiendo con las averiguaciones, los efectivos lograron localizar y recuperar el rodado, el cual se encontraba oculto entre los matorrales en inmediaciones del Arroyo Las Garzas.

La motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición de la autoridad judicial competente para los trámites correspondientes.

Por disposición de la Fiscalía interviniente de esta ciudad, con conocimiento de la Asesoría de Menores, los adolescentes fueron puestos a disposición de la Justicia y posteriormente entregado a sus progenitores, continuándose con las actuaciones de rigor.