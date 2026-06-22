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CALENDARIO DE PAGOS DEL MARTES 23 DE JUNIO

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ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana inician los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo (con el medio aguinaldo) y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en y 1 cobran su haber más el medio aguinaldo.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 8.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos terminados en 4 y 5.

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