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CALENDARIO DE PAGOS DEL MARTES 23 DE JUNIO
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana inician los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo (con el medio aguinaldo) y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 0 y 1 cobran su haber más el medio aguinaldo.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 8.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos terminados en 4 y 5.