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Víctor Cemborain recorrió distintas obras y tareas que se ejecutan en Mercedes

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El intendente Víctor Cemborain, junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge Navia, recorrieron distintas obras y tareas que la Municipalidad lleva adelante en diferentes sectores de la ciudad.
En el Complejo Ambiental avanzan los trabajos de construcción de vestidores y baños destinados al personal que desarrolla sus tareas en el lugar. Además, allí se realiza el proceso de trituración y reciclado de plásticos, como botellas y otros materiales, para su posterior reutilización.
También continúan las tareas de preparación del suelo sobre calle Pedro Ferré, en la intersección con Mariano I. Loza, donde se ejecutarán nuevos trabajos con concreto.
Durante la recorrida, supervisaron además la recuperación y puesta en condiciones de un camión compactador, que permitirá fortalecer los servicios que brinda el Municipio.
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