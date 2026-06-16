Alemania prepara búnkeres por miedo a una tercera guerra mundial

«La situación actual de amenaza no solo exige equipar a las Fuerzas Armadas, sino también reforzar la defensa civil y la protección civil. Por ello, queremos destinar 10.000 millones de euros en los próximos años, con el fin de garantizar que se disponga del equipamiento necesario, que la formación sea posible y que seamos más resilientes», confirmó el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, el mes pasado.

El plan de Alemania para reforzar la defensa civil

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Uno de los puntos esenciales es la mejora y digitalización del sistema de alerta y la creación de un mapa donde figuren todos los refugios públicos, ya sean búnkeres, sótanos, túneles del subte o estacionamientos bajo tierra, con indicaciones sobre la ruta más rápida para acceder a ellos.

La estrategia es que los ciudadanos estén al tanto sobre los espacios que pueden se utilizados como refugios temporales en situaciones de emergencia.

La formación también llegará a las escuelas, donde el gobierno planea dar cursos especiales de defensa civil.

Alemania reforzará las unidades de Defensa Civil

En paralelo, el gobierno alemán busca desarrollar sistemas digitales capaces de indicar en tiempo real a cada ciudadano cuál es el lugar protegido más cercano y cómo actuar ante una emergencia.

Leonard Kaminski, portavoz del Interior, precisó que la inversión de 10.000 millones de euros en protección civil incluye, entre otras cosas, la adquisición de 1.000 vehículos especiales y un amplio programa de obras, como el mejoramiento de la infraestructura médica para que sea capaz de responder a la llegada de un número elevado de heridos.

También se comprarán 110.000 camillas y se crearán de redes de alerta, como una aplicación que permita dar aviso a los ciudadanos.