Los padres de Enzo Fernández hablaron de cábalas de cara al debut de la Selección Argentina: «Misma ropa»
Raúl y Marta Fernández se mostraron ilusionados en la previa al duelo de la Selección Argentina con Argelia, donde su hijo Enzo jugará de titular.
La Selección Argentina debuta este martes 16 de junio ante Argelia, en lo que será el primer paso en este Mundial 2026. Con todo listo para las 22 horas, los padres de los jugadores de la «Scaloneta» también palpitan lo que será un duelo cargado de emoción, por tratarse del primero en un largo camino por delante.
En este caso, fueron los de Enzo Fernández, Raúl y Marta, quienes hablaron con C5N y se mostraron entusiasmados por el cruce de esta noche: «Nuestra nuera alquiló un auto para manejarnos todos estos días y vamos tranquilos, en familia. Siempre te dan maripositas en la panza, los nervios de empezar algo nuevo, pero contento«, dijo Raúl.
Respecto a las cábalas, el hombre admitió: «El campeonato pasado sí, estábamos vestidos -después de México- con la misma ropa».
Al ser consultado por el rival de la Selección en el debut, sostuvo: «Todos los que están en el Mundial, por algo están. Algunos partidos me sorprendieron».
El consejo de sus padres a Enzo Fernández
Tanto Marta como Raúl indicaron: «Esto de los Mundiales lo tiene que disfrutar. Ahora siendo titular, uno lo ve de otra manera. El Mundial pasado pensamos que iba a ser como experiencia para él, pensando que no iba a jugar tanto, y bueno, se dio que pudo jugar bastantes partidos y se consolidó como titular», comenzó manifestando.
Y añadió: «Que lo disfrute, porque estas cosas… uno no sabe si dentro de cuatro años lo va a poder jugar o no, entonces, más allá de la responsabilidad y de toda la gente, que lo disfrute, porque no sabemos lo que puede deparar el destino. Son 7 u 8 partidos hasta la final, hay que disfrutarlos todos».