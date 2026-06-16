Acá está el subcampeón: con un gran Mbappé, Francia le ganó a Senegal en el debut

El mundo futbolero estaba esperando el debut de Francia, uno de los grandes candidatos el título en este Mundial. Y el subcampeón del mundo dijo presente. Después de un primer tiempo a media máquina, Kylian Mbappé apareció en toda su dimensión en el complemento: clavó un doblete y lideró la victoria de Les Bleus, 3-1 contra Senegal en el inicio del Grupo I.