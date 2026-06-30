De vender sus camisetas para pagar un tratamiento a hacer historia ante Alemania: el increíble camino de Orlando Gill

Orlando Gill pasó, en apenas dos años, de vender sus propias camisetas para afrontar el tratamiento médico de su hijo a convertirse en uno de los grandes protagonistas de Paraguay en la Copa del Mundo. El arquero paraguayo, que en 2023 jugaba en la Segunda División de su país, fue decisivo en la tanda de penales frente a Alemania y, según el propio relato de los hechos, se convirtió en el primer portero en ganar una definición mundialista ante el seleccionado alemán, en la que fue considerada la victoria más importante y épica de Paraguay en la historia de los Mundiales.

En 2023, cuando todavía defendía el arco de un club de la Segunda División paraguaya, Gill enfrentó una situación que excedía cualquier desafío deportivo. Ese año nació su hijo Lauti, quien sufrió complicaciones de salud que obligaron a la familia a afrontar importantes gastos médicos. Ante esa realidad, el arquero tomó una decisión tan dolorosa como necesaria: vender camisetas con un enorme valor sentimental para reunir dinero.

Entre las prendas que ofreció había una camiseta utilizada durante el Sudamericano Sub-20 y otras que había vestido en su club. Eran recuerdos construidos a lo largo de su carrera, pero entendió que la salud de su hijo estaba por encima de cualquier objeto. Sin contratos millonarios ni grandes ingresos, hizo público el pedido y se desprendió de esas reliquias para costear el tratamiento.

La vida comenzó a cambiar en 2024. Gill dejó Paraguay y se mudó a Argentina para incorporarse a San Lorenzo de Almagro. Su recorrido no fue inmediato: empezó en la reserva, se ganó un lugar con actuaciones consistentes y terminó ascendiendo al plantel profesional. Su crecimiento llamó la atención del entrenador Gustavo Alfaro, quien decidió convocarlo por primera vez a la selección paraguaya.

El ascenso continuó durante 2025. Gill debutó con la Albirroja, sumó seis partidos con la selección absoluta y llegó a disputar la Copa del Mundo. En el camino también convivió con cuestionamientos, entre ellos las críticas del histórico arquero José Luis Chilavert, aunque eso no modificó su evolución dentro del equipo.

Casado con Melissa, el arquero encontró en su familia el sostén durante todo el proceso. La misma familia por la que había vendido sus camisetas apenas dos años antes terminó acompañándolo en el momento más importante de su carrera.

El punto culminante llegó frente a Alemania. En la definición por penales, Gill fue determinante y, según el relato de los hechos, se transformó en el primer arquero en derrotar al conjunto alemán en una tanda mundialista. Aquella actuación quedó señalada como la más trascendente y épica de Paraguay en la historia de las Copas del Mundo y terminó de consolidar una historia que parece escrita para el cine…de desprenderse de los recuerdos más valiosos de su carrera para salvar a su hijo a convertirse en el héroe de una noche inolvidable para todo un país.