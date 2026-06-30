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Gobierno de Milei: Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentan un 2 por ciento

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ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en julio del 2,15 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de mayo publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 481.989,33 pesos (411.989,33 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un plus proporcional hasta alcanzar la suma de 481.989,33 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 399.591,46 pesos (329.591,46 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 358.392,53  pesos (288.392,53 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 148.049 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 482.062 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 74.033 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

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