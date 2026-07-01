Avanzan las obras de pavimentación en la calle Pedro Ferré de Mercedes
El municipio de Mercedes continúa con la ejecución del plan de obras viales en distintos puntos de la ciudad. Actualmente, los equipos técnicos centran los trabajos en la pavimentación de la calle Pedro Ferré, avanzando en el tramo ubicado hacia el norte de la Avenida Lavalle.
Según informaron las autoridades locales, estas tareas de infraestructura urbana buscan optimizar la conectividad y la transitabilidad en el sector, impactando de manera directa en las familias que residen en la zona.
Detalles de la obra y zonas afectadas
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Ubicación actual: Continuación de la calle Pedro Ferré (al norte de Av. Lavalle).
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Objetivo: Mejorar la circulación vehicular y garantizar el acceso a servicios esenciales.
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Barrio afectado: Los trabajos se desarrollan principalmente en el barrio Castelo, por lo que se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución