Avanzan las obras de pavimentación en la calle Pedro Ferré de Mercedes

El municipio de Mercedes continúa con la ejecución del plan de obras viales en distintos puntos de la ciudad. Actualmente, los equipos técnicos centran los trabajos en la pavimentación de la calle Pedro Ferré, avanzando en el tramo ubicado hacia el norte de la Avenida Lavalle.

Según informaron las autoridades locales, estas tareas de infraestructura urbana buscan optimizar la conectividad y la transitabilidad en el sector, impactando de manera directa en las familias que residen en la zona.

Detalles de la obra y zonas afectadas