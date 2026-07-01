Comienza la feria del libro y la cultura en el Centro Cultural «La Estación»
A partir de hoy, el Centro Cultural «La Estación» se convertirá en el epicentro de la literatura y el arte local con el inicio de una propuesta cultural de tres días de duración. El evento, diseñado para toda la familia, reunirá a autores, editores y artistas en un espacio dedicado al fomento de la lectura y el conocimiento.
La iniciativa contará con una amplia variedad de actividades y exposiciones que se desarrollarán en jornadas extendidas.
Cronograma y actividades principales
Quienes visiten el centro cultural durante estos días podrán acceder a:
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Espacio editorial: Presencia de seis editoriales invitadas con un catálogo que supera los 600 títulos disponibles.
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Actividades académicas: Presentaciones de libros nuevos y charlas didácticas abiertas al público.
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Espectáculos: Cierre de cada jornada con números artísticos en vivo.
Datos del evento
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Días: 1, 2 y 3 de julio.
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Horario: De 09:00 a 20:30 horas.
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Lugar: Centro Cultural «La Estación» (ubicado en la intersección de las calles El Ceibo y El Espinillo).
La entrada es libre y gratuita, consolidándose como una de las opciones principales de la agenda cultural de la ciudad para esta semana.