Comienza la feria del libro y la cultura en el Centro Cultural «La Estación»

A partir de hoy, el Centro Cultural «La Estación» se convertirá en el epicentro de la literatura y el arte local con el inicio de una propuesta cultural de tres días de duración. El evento, diseñado para toda la familia, reunirá a autores, editores y artistas en un espacio dedicado al fomento de la lectura y el conocimiento.

La iniciativa contará con una amplia variedad de actividades y exposiciones que se desarrollarán en jornadas extendidas.

Cronograma y actividades principales

Quienes visiten el centro cultural durante estos días podrán acceder a:

Espacio editorial: Presencia de seis editoriales invitadas con un catálogo que supera los 600 títulos disponibles.

Actividades académicas: Presentaciones de libros nuevos y charlas didácticas abiertas al público.

Espectáculos: Cierre de cada jornada con números artísticos en vivo.

Datos del evento

Días: 1, 2 y 3 de julio.

Horario: De 09:00 a 20:30 horas.

Lugar: Centro Cultural «La Estación» (ubicado en la intersección de las calles El Ceibo y El Espinillo).

La entrada es libre y gratuita, consolidándose como una de las opciones principales de la agenda cultural de la ciudad para esta semana.