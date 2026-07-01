Curuzú Cuatiá presentó la 5° Fiesta Provincial del Locro

En un acto desarrollado en el Salón Verde de Casa de Gobierno, se llevó adelante este martes la presentación de la 5° Fiesta Provincial del Locro, que se realizará los días 10, 11 y 12 de julio en el Corsódromo «La Sucursal del Cielo» de Curuzú Cuatiá. El evento reunirá durante tres jornadas a cocineros, emprendedores, artistas y miles de visitantes de toda la región.

El lanzamiento estuvo encabezado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, junto a la intendenta de Curuzú Cuatiá, Verónica Espíndola; y se contó con la presencia del ministro de Turismo provincial, Juan Enrique Braillard Poccard; y la directora de Turismo de la mencionada localidad, Valeria Oria; con la presencia de funcionarios y legisladores nacionales y provinciales.

Al hacer uso de la palabra, el Vicegobernador dio cuenta que este plato se asocia «con los mejores recuerdos de las fiestas patrias y el ámbito familiar». Asimismo, Pedro Braillard Poccard, instó a sacar el mejor provecho de estas tres jornadas «utilizando nuestras mejores tradiciones y costumbres, para convertirlas en un recurso turístico que mueva la economía del lugar».

Por su parte, la Jefa comunal anfitriona, dio cuenta que esta Fiesta «no es solo un concurso gastronómico, sino también un crecimiento cultural y turístico para nuestra comuna».

A su turno, el titular de Turismo dio cuenta que este acontecimiento apunta a la búsqueda permanente de la excelencia «en todo lo que tiene que ver con la cultura y el turismo». «Todo esto es la síntesis de un gran trabajo y una política de Estado que se viene desarrollando desde este equipo de Gobierno», agregó Juan Enrique Braillard Poccard.

Actividades

Durante las tres jornadas habrá concurso de locro, patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, espacios recreativos para toda la familia, espectáculos musicales en vivo y actividades culturales y tradicionales.

Entradas

El viernes 10 de julio el ingreso será gratuito de 17 a 18 horas y luego costará $3.000; el sábado 11 tambén será gratis de 14 a 17 horas y después tendrá un valor de $4.000; mientras que el domingo 12 no se cobrará entrada en el horario de 10 a 14 y, luego la entrada tendrá un valor de $4.000. Además se contará con un combo para las tres fechas por $8.000.

Artistas musicales

Entre los tres días actuarán: Valentino Merlo, Los Alonsitos, Antonio Tarragó Ros, Juancito Güenaga, Alex «El Romántico», Vientos del Norte, Franco Ramírez, Pelusa Canteros, La Gauchita Cumbiera, Julián Báez y su Grupo, Paisanos del Chamamé, Mercedes Hanson, Leo Acuña, y Gerardo y Los Chaques, entre otros.