Con gran participación, culminó en Saladas el 8° Foro de la Juventud

Luego de dos jornadas de intercambio, formación y construcción colectiva, finalizó la octava edición del foro organizado por la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), que tuvo como sede el edificio del Honorable Concejo Deliberante.

Durante el encuentro, estudiantes de nivel secundario de Bella Vista, Saladas, San Lorenzo, San Roque y Santa Rosa participaron de distintas instancias de trabajo grupal, debates y actividades orientadas a fortalecer el pensamiento crítico, el diálogo y el compromiso ciudadano, en un ámbito de respeto, escucha y participación.

El acto de cierre contó con la presencia del intendente Noel Gómez; el secretario de Gobierno Municipal, Dr. Lucas Martínez; el jefe del Departamento de la Juventud, Tec. Axel Duarte; y representantes de OAJNU, entre ellos la directora ejecutiva, Abril Pedrozo; la coordinadora del foro, Lic. Tamara Dal Cero; y la secretaria de Impacto, Valentina Silvero.

En sus intervenciones, las autoridades y organizadores coincidieron en destacar la importancia de generar espacios que permitan a los jóvenes expresarse, intercambiar experiencias y desarrollar herramientas para convertirse en protagonistas de sus comunidades.

Asimismo, agradecieron el compromiso de las instituciones educativas, docentes y estudiantes que formaron parte de esta edición, consolidando al foro como un ámbito de encuentro regional donde prevalecieron el respeto por las ideas, el trabajo en equipo y la construcción de propuestas.

La realización de este 8° Foro de la Juventud reafirma el compromiso del Municipio de acompañar iniciativas que promuevan la participación juvenil, fortaleciendo los valores democráticos y el desarrollo de las nuevas generaciones mediante el diálogo, la formación y el compromiso con la comunidad.