Cuatrero con la pick up de «doble fondo» tenía más animales robados

El allanamiento al campo de un hombre detenido con carne robada, a la cual escondía en el doble fondo de una camioneta, posibilitó recuperar una veintena de animales sustraídos en propiedades cercanas en un paraje de la localidad correntina de La Cruz. Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (UESRE) pudieron esclarecer al menos tres ilícitos que ocurrieron en forma sistemática y damnificaron a diversos productores.

En control en una ruta del departamento de Mercedes descubrieron que un vehículo rastrojero estaba adaptado con un baúl elaborado para el transporte de productos mal habidos. Tal como época lo informó el sábado, la UESRE de Mercedes interceptó al vehículo en el puesto caminero 2 sobre la Ruta Nacional 123. En la camioneta circulaban su conductor, David B., junto a otro adulto y dos menores de edad.

Los uniformados detectaron bultos que contenían carne y estaban debajo de la cajuela de carga, en un doble fondo bien disimulado. Una vez secuestrada la carne continuó la pesquisa hasta descubrir que correspondían a un animal sustraído de una estancia en jurisdicción de La Cruz.

La investigación continuó cuando la UESRE obtuvo una orden para el allanamiento del establecimiento ganadero «Coembotá», ubicado en el Paraje Alem Cué. Durante el procedimiento fue secuestrado el cuero de un novillo, cuya marca y señal fueron identificadas por el médico veterinario policial como pertenecientes a un productor rural lindero al establecimiento allanado.

La pesquisa entonces dejaría en claro que el vacuno faenado fue sustraído y ante el panorama esclarecedor David B., pasó a quedar detenido e imputado formalmente por el delito de abigeato.

Al primer allanamiento sumaron un nuevo registro en el campo del detenido y debido a una nueva denuncia presentada por una productora de la zona, quien informó la desaparición de unas 20 vacas preñadas. Con una orden judicial, personal de la UESRE La Cruz y de Mercedes volvieron a ingresar al campo del cuatrero detenido para realizar el recuento de animales.

El procedimiento permitió secuestrar 22 cabezas de ganado. Posteriormente, las pericias y el análisis de marcas y señales indicaron que cinco animales pertenecen a la mujer que denunció el robo de 22 vacunos y otros 7 son de un segundo productor.

Las acciones forman parte de una misma maniobra delictiva. El hallazgo de la carne oculta en el doble fondo de la camioneta fue el punto de partida que permitió profundizar la investigación y llegar hasta el establecimiento donde escondían los demás animales robados.