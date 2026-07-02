Juicio por Loan: uno de los hermanos reveló un llamado donde le ofrecían «negociar por el nene»
Cristian y Alfredo, hermanos de Loan, ya declararon ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Uno recordó un mensaje en el que le ofrecían "negociar por Loan" y el otro reveló el profundo impacto que la desaparición del niño tuvo en su familia. La audiencia continúa con los testimonios de José, César y Fernando Peña
El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continuó este miércoles en Corrientes con una nueva ronda de testimonios familiares, en una audiencia marcada por el relato de tres de sus hermanos sobre las primeras horas de la búsqueda y el impacto que la desaparición del niño tuvo en la familia. Cristian, Alfredo y José Omar, César y Facundo Peña declararon ante el Tribunal Oral Federal, en un proceso que tiene a 17 personas sentadas en el banquillo de los acusados.
La sexta audiencia se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Durante la mañana, Cristian recordó que recibió un mensaje en el que le proponían «negociar por Loan» durante la búsqueda; Alfredo describió el sufrimiento que atraviesa la familia desde hace dos años; y José Omar reconstruyó distintos momentos de los rastrillajes, recordó el hallazgo de una huella y debió ser asistido tras sufrir una descompensación durante su declaración. César fue el que menos habló: estuvo frente al TOF menos de diez minutos. Facundo tampoco aportó mucho más.
La ronda de testimonios familiares concluirá este jueves con la declaración de Catalina Peña, la abuela de Loan y dueña de la casa donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición del niño. Para el Tribunal, esta etapa del debate es una de las más relevantes para reconstruir cómo transcurrió aquella jornada del 13 de junio de 2024 y qué ocurrió durante las primeras horas de la búsqueda.
César Iván Peña declaró durante pocos minutos y no aportó nuevos detalles
César Iván Peña declaró poco más de diez minutos. Se mostró nervioso, respondió con pocas palabras y el interrogatorio concluyó rápidamente, ya que las partes formularon escasas preguntas.
La audiencia continuará con la declaración de Fernando Peña, el último de los hermanos del niño convocado para esta jornada.
José Omar Peña explicó por qué la familia convocó al perito José Mazzei
Luego de una discusión entre las defensas y la fiscalía por las preguntas vinculadas a una reconstrucción realizada durante la investigación, José Omar Peña respondió sobre el rol que tuvo el perito José Mazzei en la búsqueda de Loan.
El hermano del niño confirmó que conoció a Mazzei como «un perito especializado en búsqueda de personas» y explicó que fue contratado por la familia para colaborar con la investigación.
«Es de confianza», afirmó ante el Tribunal Oral Federal.
Además, señaló que Mazzei no les exhibió ningún título, pero les comentó sobre distintos casos en los que había trabajado, entre ellos el de Santiago Maldonado. «Nos convenció de que sabe mucho», sostuvo.
Las preguntas sobre Mazzei surgieron a raíz de una reconstrucción realizada por la familia durante la investigación, cuya incorporación al debate volvió a generar un cruce entre la fiscalía y las defensas.