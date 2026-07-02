Juicio por Loan: uno de los hermanos reveló un llamado donde le ofrecían «negociar por el nene»

El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continuó este miércoles en Corrientes con una nueva ronda de testimonios familiares, en una audiencia marcada por el relato de tres de sus hermanos sobre las primeras horas de la búsqueda y el impacto que la desaparición del niño tuvo en la familia. Cristian, Alfredo y José Omar, César y Facundo Peña declararon ante el Tribunal Oral Federal, en un proceso que tiene a 17 personas sentadas en el banquillo de los acusados.

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La sexta audiencia se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Durante la mañana, Cristian recordó que recibió un mensaje en el que le proponían «negociar por Loan» durante la búsqueda; Alfredo describió el sufrimiento que atraviesa la familia desde hace dos años; y José Omar reconstruyó distintos momentos de los rastrillajes, recordó el hallazgo de una huella y debió ser asistido tras sufrir una descompensación durante su declaración. César fue el que menos habló: estuvo frente al TOF menos de diez minutos. Facundo tampoco aportó mucho más.

La ronda de testimonios familiares concluirá este jueves con la declaración de Catalina Peña, la abuela de Loan y dueña de la casa donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición del niño. Para el Tribunal, esta etapa del debate es una de las más relevantes para reconstruir cómo transcurrió aquella jornada del 13 de junio de 2024 y qué ocurrió durante las primeras horas de la búsqueda.