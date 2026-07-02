Un camión de carga fue devorado por las llamas sobre la ruta 12

Un voraz incendio destruyó por completo un camión de carga general este miércoles por la mañana en la localidad correntina de San Roque. A pesar de la magnitud del siniestro y de las impresionantes pérdidas materiales, no se registraron personas lesionadas.

El hecho se desencadenó minutos antes de las 07:30 horas sobre la ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 923. Tras recibir el alerta, una dotación de bomberos se desplazó de urgencia hacia el lugar. Al arribar, se encontraron con un escenario complejo: el vehículo de gran porte ya presentaba un incendio generalizado y dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Roque ya se encontraban en plena labor combatiendo el fuego.

A través de un intenso trabajo coordinado entre los distintos equipos de emergencia, se logró controlar la situación de manera exitosa, extinguiendo las llamas y realizando las posteriores tareas de enfriamiento sobre la calzada.

Pese al esfuerzo de los uniformados, el daño en el transporte de carga fue total. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el foco ígneo. Las autoridades viales solicitaron circular con precaución por la zona debido a los restos del rodado que quedaron sobre la banquina.