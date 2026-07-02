Juicio por Loan: hoy declara la abuela del niño y una hija de Laudelina

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará hoy con una nueva audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, en la que está previsto que declaren cinco familiares del niño desaparecido en la localidad de 9 de Julio el 13 de junio de 2024. Está prevista la declaración de la abuela Catalina y de Macarena, hija de Laudelina, entre otros familiares.

Para la audiencia de este jueves está previsto el paso por el estrado de testigos centrales del entorno familiar y del almuerzo clave en el paraje El Algarrobal. Declararán:

Camila Ayelén Núñez (prima de Loan)

Macarena Peña (hija de Laudelina)

Catalina Peña (la abuela del niño)

Ceferina Ignacia Noguera y Alberto Noguera (tíos de Loan, hermanos de la madre)

Respecto de la continuidad, se informó que la semana próxima se desarrollarán audiencias los días miércoles y jueves, con transmisión pública por la plataforma digital.