Desapareció un embarcadizo correntino tras caer al mar desde un buque pesquero

Un dramático operativo de búsqueda y rescate se despliega en el Atlántico Sur tras la desaparición de Juan Carlos Gutiérrez, un marinero oriundo de la localidad correntina de Empedrado. El trabajador cayó al agua el pasado 30 de junio mientras realizaba maniobras en la cubierta del buque pesquero BP Luca Mario, propiedad del Grupo Solimeno.

El incidente se registró a unas 160 millas náuticas al este-noreste de Puerto Deseado (Santa Cruz). Inmediatamente después de la caída, el capitán y el primer oficial dieron aviso a las autoridades, activando el protocolo de Búsqueda y Rescate (SAR) coordinado por la Prefectura Naval Argentina.

Latinosy latinoamericanos

Un operativo contra el clima extremo

Las tareas de rastrillaje se llevan a cabo en un escenario sumamente complejo debido a las condiciones meteorológicas de la zona, que complican significativamente las labores de localización.

Al momento del accidente, Gutiérrez vestía ropa de abrigo, overol, campera impermeable, casco de seguridad y un chaleco reglamentario DAF (Dispositivo de Ayuda a la Flotación), un dato clave que mantiene en alerta a los rescatistas. Además del Luca Mario, de la búsqueda participan activamente los pesqueros Ponte de Rande, API V, Anabella M y Beagle I, que se encontraban en las inmediaciones.

El BP Luca Mario había zarpado desde el puerto de Mar del Plata el pasado 12 de junio. Al momento del hecho, la embarcación ya se encontraba con sus bodegas completas y terminando la carga en el entrepuente, con planes de regresar a puerto este fin de semana.

La Justicia buscará reconstruir la secuencia exacta de los hechos a través de las declaraciones de la tripulación y los registros operativos del buque para determinar bajo qué circunstancias y en qué sector exacto de la cubierta se produjo la caída.

RECLAMO GREMIAL

La noticia fue difundida por la Secretaría de Pesca del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), desde donde expresaron su profundo pesar y acompañamiento a la familia de Gutiérrez.