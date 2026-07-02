El gobernador Juan Pablo Valdés presidirá el acto central del 5 de Julio en Mercedes

En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad, se confirmó una de las noticias políticas más esperadas de la semana. Según pudo saber Minuto Mercedes, el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés formará parte de los festejos oficiales el próximo fin de semana.

La llegada del mandatario provincial no se limitará únicamente a la protocolar participación en el acto central del 5 de julio. Según trascendió, el Ejecutivo tiene prevista una cargada agenda oficial que incluirá recorridas conjuntas con el intendente municipal y miembros del gabinete provincial.

Puntos clave de la visita institucional:

Acto Central: Presencia del gobernador en la ceremonia principal por el aniversario de Mercedes.

Agenda de Trabajo: Recorridas con el jefe comunal, Víctor Cemborain para repasar el avance de obras y proyectos locales.

Articulación Provincial: Encuentros con funcionarios de distintas carteras para coordinar acciones en territorio.