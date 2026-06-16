«El sacrificio de mis padres. Pero el sueño de mamá»: el emotivo mensaje del Flaco López

José López tiene el debut mundialista encima y eligió la manera más personal de vivirlo. El Flaco publicó en su cuenta de Instagram una secuencia de imágenes que arranca en la infancia: una foto de sus padres llevándolo al predio de Villa Domínico cuando entrenaba en las inferiores de Independiente, con la camiseta de la Selección Argentina ya puesta. Junto a esas imágenes, sus fotos oficiales para el Mundial 2026. El texto fue corto y directo: «El sacrificio de mis padres. Pero el sueño de mamá.»

El delantero que hoy representa a Argentina en la Copa del Mundo ni siquiera debutó en Primera División en Independiente, el club donde se formó. Lo dejaron libre en las inferiores antes de que pudiera dar el salto al primer equipo.

«Son decisiones que los profesores tienen que tomar cuando están a cargo. Eso a mí me sirvió para mejorar. No me di por vencido, fui a Lanús y me fue bien. Incluso, a veces voy para el club para conversar con los utileros y otra gente con la que me quedó muy buena relación», contó López tiempo atrás en una entrevista con Olé, sin rencor.

El camino que siguió lo llevó a Palmeiras, donde su producción goleadora llamó la atención de Lionel Scaloni. La primera convocatoria a la Selección llegó en 2025 y ahora está en Kansas City, a horas del debut ante Argelia el próximo martes a las 22.

Lo que hace especial el posteo es esa continuidad entre el niño con la camiseta albiceleste que viajaba al predio de Domínico y el futbolista que ahora se prepara para jugar la Copa del Mundo. El mismo sueño, el mismo símbolo en el pecho. Los mismos padres que lo llevaron en el colectivo y que hoy pueden decir que su hijo lleva la camiseta de la Selección en el escenario más grande del fútbol mundial.