Entre Ríos: un camión volcó y provocó un corte total en la Ruta 12

La Ruta 12 permaneció cortada en su totalidad a la altura del arroyo El Sauce, Entre Ríos, luego de que un camión se despistara y volcara, provocando que el acoplado que transportaba quedara atravesado y obstruyendo por completo el paso de vehículos en ambas manos de la calzada.

El siniestro vial ocurrió este martes por la mañana, alrededor de las 7.30 en el kilómetro 180 de la traza nacional, en el tramo que une Ceibas y Médanos, según detallaron medios locales.

Tal como se pudo observar en diferentes imágenes tomadas en el sitio del accidente, el acoplado del camión quedó totalmente atravesado sobre la calzada, impidiendo la circulación vehicular tanto en sentido norte-sur como sur-norte de la Ruta 12.

El accidente ocurrió en el tramo que une Ceibas y Médanos

Ante esta situación, se desplegó un operativo para remover el vehículo y despejar la zona afectada. En el lugar intervino personal de bomberos y equipos de Conservación de la Provincia, quienes se hicieron presentes con una grúa de gran porte para poder retirar la unidad y garantizar nuevamente condiciones seguras para circular.

Con motivo del siniestro, las autoridades de tránsito solicitaron a los conductores evitar la zona mientras se llevaban a cabo las tareas para limpiar la calzada. Además, instaron a circular con precaución, respetando estrictamente las indicaciones del personal que realiza el operativo de seguridad en el sitio.

Cerca de las 9 de la mañana, la concesionaria responsable del corredor vial informó que el tránsito continuaba completamente cortado debido a la posición en la que había quedado el camión y a la carga dispersa sobre la ruta.

Se espera que, una vez finalizadas las tareas de remoción del camión y de la carga esparcida sobre la ruta se rehabilite la circulación vehicular.

Fuente: minutouno.com.ar