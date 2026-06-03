Las víctimas llegaron a una reunión familiar y fueron abordadas por una banda de motochorros.

Un violento robo ocurrió el lunes por la tarde en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, donde una pareja de jubilados fue asaltada por cuatro motochorros que les robaron el auto tras agredirlos físicamente.

El episodio se registró minutos antes de las 18 cuando el matrimonio llegaba a la vivienda de una de sus hijas sobre la calle Cafferata. Según se informó, los delincuentes se colocaron delante del Renault en el que se movilizaban las víctimas y los obligaron a descender del vehículo.

Los ladrones amenazaron con un arma al hombre, que intentó resistirse, lo golpearon y lo patearon. A la mujer la sacaron a la fuerza y la tiraron directamente a la vereda.

En medio del caos, una de las hijas de la pareja corrió para intentar impedir el robo. La mujer se subió al asiento trasero y forcejeó con uno de los ladrones. Sin embargo, los delincuentes arrancaron el vehículo y la llevaron hasta la esquina, donde la tiraron a la calle con el auto en movimiento.

Como consecuencia de la caída y del enfrentamiento con los ladrones, la mujer sufrió golpes y raspones. La secuencia quedó registrada por una cámara de vigilancia instalada en la zona y, según trascendió, se desarrolló en apenas un minuto.

Tras el robo, los delincuentes escaparon con el Renault de la familia. Horas más tarde, la policía encontró el vehículo abandonado en el partido de Morón, con las pertenencias de las víctimas todavía en el interior y un vidrio roto.

Según publicó el medio Cronos, el hecho ocurrió a solo cuatro cuadras de donde, el viernes anterior, otra banda había robado una camioneta bajo la modalidad comando.

En ese asalto, cinco delincuentes a bordo de dos autos sorprendieron a un conductor y se llevaron su camioneta, que luego apareció abandonada, también en Morón.

Fuente: minutouno.com.ar