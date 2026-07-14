Este miércoles, Mercedes tiene Fan Fest

Este miércoles, la plaza se viste de celeste y blanco para alentar a la Selección. Traé tu camiseta, tu bandera, tus ganas de gritar y esa ilusión que nos une más que nunca.

¿Cuándo? Miércoles 15 de julio.

¿A qué hora? 15:00 hs.

¿Dónde? Plaza 25 de Mayo.

El partido: ARGENTINA vs. INGLATERRA en pantalla gigante.

Entrada: ¡Libre y gratuita!

Comercios locales: ¡Sumense a la fiesta! Inscripciones abiertas al 3773-542015 para formar parte de este gran día.

Una propuesta de la Dirección de Juventud, a cargo del Dr. Ismael Arian Delgado, impulsada por la gestión de Víctor Cemborain Intendente, porque apostar al encuentro de nuestra genta es hacer crecer a nuestra ciudad.