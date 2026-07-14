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Este miércoles, Mercedes tiene Fan Fest

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Este miércoles, la plaza se viste de celeste y blanco para alentar a la Selección. Traé tu camiseta, tu bandera, tus ganas de gritar y esa ilusión que nos une más que nunca.
📅 ¿Cuándo? Miércoles 15 de julio.
🕓 ¿A qué hora? 15:00 hs.
📍 ¿Dónde? Plaza 25 de Mayo.
⚽ El partido: ARGENTINA vs. INGLATERRA en pantalla gigante.
🎟️ Entrada: ¡Libre y gratuita!
Comercios locales: ¡Sumense a la fiesta! Inscripciones abiertas al 3773-542015 para formar parte de este gran día.
Una propuesta de la Dirección de Juventud, a cargo del Dr. Ismael Arian Delgado, impulsada por la gestión de Víctor Cemborain Intendente, porque apostar al encuentro de nuestra genta es hacer crecer a nuestra ciudad.
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