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Con máximos de hasta $57 millones, el remate anual de Pilagá ratificó la firme demanda por la genética en Mercedes

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El 23° Remate Anual de Cabaña Pilagá, realizado este jueves 9 de julio en la Sociedad Rural de Mercedes, Corrientes, dejó en evidencia la firme demanda por reproductores de alta genética. La subasta, organizada por la consignataria Colombo Magliano, se desarrolló con condiciones comerciales de 30 y 90 días libres, 9% de descuento por pago contado y flete gratuito.

El segmento de toros fue el de mayor volumen comercializado, con 65 ejemplares vendidos y un precio promedio de $15.469.231. El valor máximo alcanzó los $57.000.000, mientras que el mínimo fue de $8.000.000, reflejando la amplitud de cotizaciones según la calidad genética y las características de los animales.

En la categoría Ternera Elite se comercializaron cinco ejemplares, con un promedio de $34.800.000, el más elevado de todo el remate. El precio máximo llegó a $51.000.000 y el mínimo fue de $15.000.000, ratificando el interés de los compradores por hembras de máxima calidad genética.

Por su parte, las Vaquillonas Elite también registraron valores destacados. Se vendieron cinco animales, con un promedio de $16.600.000, un máximo de $34.000.000 y un mínimo de $8.000.000.

La categoría con mayor oferta de hembras fue la de vaquillonas preñadas, con 63 ejemplares comercializados. El promedio alcanzó los $5.555.556, con un techo de $16.000.000 y un piso de $3.500.000.

Los resultados reflejan un mercado que continúa valorizando la inversión en genética bovina de alto nivel, especialmente en reproductores y vientres superiores, en un contexto donde la mejora de la productividad del rodeo sigue siendo una de las principales estrategias para aumentar la eficiencia y la rentabilidad de la ganadería argentina.

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