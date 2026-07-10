Con máximos de hasta $57 millones, el remate anual de Pilagá ratificó la firme demanda por la genética en Mercedes

El 23° Remate Anual de Cabaña Pilagá, realizado este jueves 9 de julio en la Sociedad Rural de Mercedes, Corrientes, dejó en evidencia la firme demanda por reproductores de alta genética. La subasta, organizada por la consignataria Colombo y Magliano, se desarrolló con condiciones comerciales de 30 y 90 días libres, 9% de descuento por pago contado y flete gratuito.

El segmento de toros fue el de mayor volumen comercializado, con 65 ejemplares vendidos y un precio promedio de $15.469.231. El valor máximo alcanzó los $57.000.000, mientras que el mínimo fue de $8.000.000, reflejando la amplitud de cotizaciones según la calidad genética y las características de los animales.

En la categoría Ternera Elite se comercializaron cinco ejemplares, con un promedio de $34.800.000, el más elevado de todo el remate. El precio máximo llegó a $51.000.000 y el mínimo fue de $15.000.000, ratificando el interés de los compradores por hembras de máxima calidad genética.

Por su parte, las Vaquillonas Elite también registraron valores destacados. Se vendieron cinco animales, con un promedio de $16.600.000, un máximo de $34.000.000 y un mínimo de $8.000.000.

La categoría con mayor oferta de hembras fue la de vaquillonas preñadas, con 63 ejemplares comercializados. El promedio alcanzó los $5.555.556, con un techo de $16.000.000 y un piso de $3.500.000.

Los resultados reflejan un mercado que continúa valorizando la inversión en genética bovina de alto nivel, especialmente en reproductores y vientres superiores, en un contexto donde la mejora de la productividad del rodeo sigue siendo una de las principales estrategias para aumentar la eficiencia y la rentabilidad de la ganadería argentina.