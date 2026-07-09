Juan Pablo Valdés encabezó el tedeum por el 9 de Julio en La Merced

En el marco de los actos oficiales por el Día de la Independencia, el gobernador Juan Pablo Valdés participó este jueves del tradicional tedeum celebrado en la Iglesia de La Merced de la ciudad de Corrientes. Acompañado por su esposa, Gisele Agostini, autoridades provinciales y municipales, ministros del Ejecutivo, integrantes de las Fuerzas Armadas y excombatientes de Malvinas, el mandatario asistió a la ceremonia presidida por el arzobispo de Corrientes, monseñor Adolfo Larregain.

Durante la homilía, Larregain recordó que “una patria no se construye solamente con indicadores económicos, reformas legales, o acuerdos políticos, todo eso es necesario, pero no es suficiente, una nación se fortalece cuando crece la confianza, y se cuida la dignidad de cada persona”.

En otro tramo de su mensaje, Larregain pidió no perder de vista la realidad cotidiana de quienes atraviesan dificultades y sostuvo que «detrás de las estadísticas hay rostros concretos, familias que luchan cada día, jóvenes que buscan oportunidades, ancianos que temen quedar olvidados y trabajadores que sostienen con esfuerzo la dignidad de sus hogares».