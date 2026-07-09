Inauguraron la nueva Oficina de Artesanos en la vieja estación de Mercedes

En una jornada marcada por la emoción, quedó oficialmente inaugurada la nueva Oficina de Artesanos de la ciudad. El flamante espacio funcionará en el emblemático edificio de la vieja estación ferroviaria, un sitio elegido estratégicamente para revalorizar la cultura local.

El proyecto tiene como objetivo principal convertirse en un punto de encuentro que permita potenciar, coordinar y poner en valor el trabajo de los creadores mercedeños, resguardando las técnicas tradicionales y promoviendo el desarrollo económico del sector.

El acto oficial estuvo encabezado por el intendente municipal, Víctor Cemborain, quien estuvo acompañado por la señora Elvira Sánchez, directores de las diferentes áreas del gabinete comunal, artesanos locales y un nutrido grupo de vecinos que se acercó a celebrar la apertura.

Reconocimiento a la trayectoria

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de diplomas de reconocimiento a varios artesanos de la comunidad. Las distinciones buscaron premiar la dedicación, los años de trayectoria y el rol fundamental que cumplen estos hacedores en la preservación de las raíces e identidad de Mercedes.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la importancia de este paso para la comunidad: «El crecimiento de nuestra ciudad se hace reconociendo nuestro origen», señalaron las autoridades, agradeciendo el acompañamiento de los vecinos en lo que calificaron como un «día histórico» para el desarrollo cultural local.