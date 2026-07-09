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El Instituto Superior de Formación Docente de Mercedes celebró su 40° aniversario

Autoridades municipales acompañaron el acto central por las cuatro décadas de la institución. Desde la comuna ratificaron el compromiso de seguir invirtiendo en el sistema educativo local.

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El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) de Mercedes celebró su 40° aniversario con un emotivo acto central que reunió a directivos, docentes, alumnos, egresados y autoridades de la comunidad, en conmemoración de cuarenta años de trayectoria en la educación superior de la región.

La ceremonia contó con el acompañamiento de representantes del Ejecutivo municipal, quienes destacaron el rol fundamental que ha tenido la institución desde su fundación en la preparación de los profesionales de la educación.

Durante el encuentro, se rindió homenaje a las cuatro décadas de compromiso del ISFD con la formación de sucesivas generaciones de educadores, cuyo impacto no solo se ve reflejado en las aulas de Mercedes, sino también en distintas localidades de la región.

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