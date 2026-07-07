El Arroyo Gómez y la calle Alvear: Las dos obras por las que Cemborain denunció a Gauto

La tensión política local se trasladó a los tribunales. El actual intendente de la ciudad, Víctor Cemborain, oficializó una presentación judicial contra la administración de su predecesora, Juana Gauto, tras detectar supuestas irregularidades financieras y de ejecución en diversas obras públicas del municipio.

En declaraciones a la prensa, Cemborain justificó la medida argumentando la responsabilidad institucional que pesa sobre su cargo: «Tratándose de un funcionario, si hay alguna [irregularidad], la debe presentar. Nosotros presentamos cosas que consideramos que se facturaron y no se hicieron», sentenció con firmeza.

El foco en el Arroyo Gómez y la calle Alvear

El jefe comunal detalló algunos de los puntos más críticos que motivaron la denuncia. El principal foco de sospecha se centra en el presupuesto destinado al mantenimiento hídrico de la localidad. «Hubo una facturación de 26 millones del arroyo Gómez y no se tocó», apuntó Cemborain, señalando un presunto desvío de fondos o falta de contraprestación en la obra.

Asimismo, la presentación judicial incluye una investigación sobre los costos de infraestructura vial. Específicamente, se solicitó a la Justicia revisar el precio total y los balances de la pavimentación de la calle Alvear, una obra emblemática ejecutada en el año 2025 bajo el mandato de la ex intendente Gauto. Según la actual gestión, los montos registrados no coincidirían con los valores de mercado de ese período.