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Cronograma de recolección por el feriado del 9 de Julio
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa a la comunidad cómo será el cronograma de prestación de los servicios durante el feriado.
Miércoles 8 de julio: se realizará con normalidad la recolección de ramas, escombros, tierra y residuos diferenciados (vidrio, cartón y plástico).
Jueves 9 de julio: únicamente se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliarios.
Viernes 10 de julio: no habrá servicio de recolección.
Lunes 13 de julio: todos los servicios se reanudarán con normalidad.
La información fue brindada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo del Maestro Mayor de Obra Jorge Navia.