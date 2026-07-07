DESTACADO

Cronograma de recolección por el feriado del 9 de Julio

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 07/07/2026
0 77 Menos de un minuto
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa a la comunidad cómo será el cronograma de prestación de los servicios durante el feriado.
🗓 Miércoles 8 de julio: se realizará con normalidad la recolección de ramas, escombros, tierra y residuos diferenciados (vidrio, cartón y plástico).
🗓 Jueves 9 de julio: únicamente se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliarios.
🗓 Viernes 10 de julio: no habrá servicio de recolección.
🗓 Lunes 13 de julio: todos los servicios se reanudarán con normalidad.
La información fue brindada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo del Maestro Mayor de Obra Jorge Navia.
Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 07/07/2026
0 77 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

La Provincia financiará la terminación de 50 viviendas frenadas por Nación en Mercedes

07/07/2026

El Arroyo Gómez y la calle Alvear: Las dos obras por las que Cemborain denunció a Gauto

07/07/2026

El gobernador Juan Pablo Valdés presidirá el acto central del 5 de Julio en Mercedes

02/07/2026

Juicio por Loan: hoy declara la abuela del niño y una hija de Laudelina

02/07/2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba