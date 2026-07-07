La Provincia financiará la terminación de 50 viviendas frenadas por Nación en Mercedes

Durante el acto central por el 194° aniversario de la ciudad de Mercedes, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció de manera formal que la Provincia asumirá de forma integral la inversión necesaria para finalizar la construcción de más de 50 viviendas que se encontraban técnicamente neutralizadas por la falta de remisión de partidas desde el Gobierno nacional.

“Con fondos de todos los correntinos, aquí en Mercedes vamos a estar finalizando estas viviendas”, sentenció el mandatario provincial, cosechando el aplauso de las familias adjudicatarias presentes. Valdés ponderó además los canales de articulación técnica abiertos con la gestión del municipio local para dar respuesta al déficit habitacional, desmarcando la agenda de desarrollo de las disputas partidarias: “Al futuro, queridos mercedeños, lo vamos a construir juntos”, señaló.

En su alocución ante el estrado, el titular del Ejecutivo provincial trazó un balance sobre el valor de la identidad mercedeña y elogió el marcado perfil agropecuario, ganadero y turístico que consolida a la localidad como uno de los motores económicos del centro de la provincia.

En ese sentido, ratificó la responsabilidad del Estado de sostener los flujos de inversión en infraestructura de conectividad para blindar la competitividad de las cadenas de valor locales.

“Debemos seguir avanzando con las obras viales para que esa producción salga más rápido y con mayor seguridad a los mercados”, afirmó Valdés, argumentando que la inyección de capital en la red de caminos busca que el sector primario de la economía correntina “siga agregando valor y creando más y mejores empleos para los mercedeños”.

El gobernador vinculó de forma directa estas mejoras viales y habitacionales con una política de arraigo para las nuevas generaciones, orientada a que los jóvenes “puedan desarrollar su proyecto de vida sin tener la necesidad de irse a buscarla a otro lado”.

Ofrendas tradicionales y desfile multitudinario

La conmemoración oficial de los 194 años de vida institucional de la ciudad del Paiubre combinó un estricto protocolo cívico con el despliegue de las fuerzas vivas de la comunidad.

Las actividades se iniciaron a primera hora de la mañana con el izamiento del pabellón nacional y de las banderas representativas de las colectividades extranjeras, tarea que estuvo a cargo de alumnos de escuelas rurales de la zona, bajo las estrofas de la canción patriótica «Aurora» y el Himno Nacional Argentino, ejecutados por la Banda de Música de la Policía de Corrientes.