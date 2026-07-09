La familia de Loan Peña denunció» intimidaciones durante el juicio»

La familia de Loan Danilo Peña presentó este miércoles un escrito ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el que denunció presuntas actitudes intimidatorias durante el juicio por la desaparición del niño y manifestó su respaldo a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien instruyó la investigación.

El planteo fue impulsado por la querella que representa a los padres y hermanos de Loan, quienes sostuvieron que durante las audiencias se registraron expresiones, gestos y actitudes que exceden el ejercicio del derecho de defensa y afectan el trato digno que debe garantizarse a las víctimas.

En el documento, la familia apuntó especialmente contra el defensor oficial Enzo Di Tella, representante del imputado Bernardino Antonio Benítez, al considerar que su conducta «excedió la legítima vehemencia» propia de un debate judicial.

Asimismo, expresaron su preocupación por las situaciones de hostilidad dirigidas hacia los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, quienes llevan adelante la acusación. «Ninguna estrategia defensiva, ni modalidad de litigación puede justificar comportamientos que eventualmente impliquen afectaciones a la dignidad de las víctimas, manifestaciones intimidatorias o conductas incompatibles con el decoro profesional», señala el escrito presentado ante el Tribunal.

El periodista Rafael Palacios, enviado especial de Radio Sudamericana, explicó que la última audiencia antes del receso judicial estuvo atravesada por fuertes intercambios entre la defensa y la Fiscalía.

«Hubo un cruce importante entre el defensor oficial del imputado Antonio Benítez, el doctor Di Tella, y el fiscal Carlos Schaefer. Tuvo que intervenir el presidente del Tribunal, Juan Manuel Ceroleni, para pedir que cada vez que alguien quisiera hablar solicitara previamente la palabra», relató.

Según detalló, el episodio se produjo durante la declaración de Alfonso «Capi» Benítez, padre de Antonio Benítez, cuando la Fiscalía realizaba preguntas vinculadas a las actividades de caza que practicaban.

«El defensor sostenía que las preguntas eran impertinentes, pero la Fiscalía explicó que formaban parte de su estrategia para construir la teoría del caso», indicó Palacios.

El periodista agregó: «Los padres denunciaron una revictimización constante y creen que existe un asedio e intimidación hacia los testigos y, sobre todo, hacia los testigos importantes», afirmó.