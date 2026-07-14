Podio para Mercedes: Ezequiel Romero brilló en la 5° fecha del Provincial de Mountain Bike

El ciclista mercedeño Ezequiel Romero volvió a ser protagonista del Campeonato Correntino de Mountain Bike al quedarse con el tercer puesto de la categoría Master A, durante la exigente quinta fecha del certamen provincial.

La competencia se disputó en un trazado sumamente técnico y complejo, caracterizado por sectores de arena, quebradas, puentes y senderos trabados que exigieron al máximo la destreza y el resto físico de todos los corredores.

Romero planteó una carrera sumamente inteligente y agresiva, lanzando constantes ataques para mantenerse siempre en el pelotón de punta. Su entrega y regularidad le permitieron subir una vez más al podio, consolidando el gran nivel deportivo por el que atraviesa en esta temporada.

Agradecimiento y trabajo en equipo

Tras cruzar la meta y colgarse la medalla, el representante mercedeño se mostró sumamente satisfecho con el rendimiento obtenido y dedicó este logro a quienes hacen posible su preparación en el día a día.

En sus declaraciones, el atleta destacó especialmente el apoyo de:

Su familia: Su esposa, su hija y sus padres, pilares fundamentales en su carrera.

Patrocinadores: Soluciones al Agro , Romero e Hijos y Maderera Salto Moconá .

Cuerpo técnico: Su preparador físico, Elías López (integrante del Team Aguará Guazú), y todo el staff del equipo Ay B Running, liderado por los hermanos Acevedo.

Con este nuevo podio, Ezequiel Romero ratifica su posición como uno de los máximos exponentes del ciclismo de nuestra ciudad, dejando una vez más la bandera de Mercedes en lo más alto de la provincia.