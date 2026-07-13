Goleadas y paridad en una jornada a puro fútbol en la Liga Mercedeña

El domingo de Primera División dejó un saldo de 19 goles en apenas cuatro encuentros. Villa Rivadavia, Taragüi y Tiro Federal sumaron de a tres con autoridad, mientras que el duelo de «Santos» terminó en tablas.

Redacción Deportes

Lunes, 13 de julio de 2026

Una jornada bisagra se vivió este domingo en el marco del torneo de Primera División de la Liga Mercedeña de Fútbol. Los aficionados que se acercaron a las distintas canchas fueron testigos de una catarata de goles, donde la contundencia de los equipos de punta fue el factor común de la tarde, a excepción de un cerrado duelo que terminó en paridad.

Contundencia y autoridad

En uno de los choques más atractivos de la fecha, Villa Rivadavia ratificó su gran presente al vencer por un inapelable 4 a 0 a Matadero. El conjunto de la banda roja dominó el encuentro de principio a fin, mostrando una solidez defensiva impecable y una efectividad letal en el área rival que dejó sin respuestas a su oponente.

Por su parte, Taragüi protagonizó la máxima goleada de la tarde al aplastar a Ferroviario por 6 a 1. El «Tren» no pudo encontrarle la vuelta al planteo táctico de Taragüi, que con transiciones rápidas y un juego asociado de alto vuelo desnudó cada una de las falencias de la última línea ferroviaria.

La racha de victorias abultadas la completó Tiro Federal, que se impuso con un contundente 5 a 1 ante Manco Paz. Tiro controló los hilos del mediocampo y castigó en los momentos justos, sumando tres puntos clave para prenderse en la conversación de los puestos de vanguardia, mientras que Manco Paz sumó una nueva preocupación de cara al futuro del certamen.

Paridad en el duelo de «Santos»

La única excepción a las goleadas de la fecha estuvo en el enfrentamiento entre San Lorenzo y San Martín, quienes terminaron igualados 1 a 1.

Fue un partido de hacha y tiza, muy disputado en la mitad de la cancha y con dientes apretados. Ninguno de los dos estuvo dispuesto a ceder terreno y, tras los noventa minutos, el reparto de puntos terminó siendo el resultado más justo para un trámite que se caracterizó más por el despliegue físico y el orden táctico que por las ocasiones de peligro.