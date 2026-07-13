El intendente Víctor Cemborain supervisó el avance de múltiples obras en la ciudad

El intendente municipal, Víctor Cemborain, encabezó una recorrida para verificar el estado de los trabajos que el municipio ejecuta de manera simultánea en distintos frentes estratégicos de la ciudad. Estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Dr. Pablo Romero, y el concejal Roberto Maderna.

Durante la jornada, las autoridades constataron el ritmo de ejecución de los siguientes proyectos:

Complejo Ambiental: Avanza a paso firme la construcción de la nueva fosa de disposición final de residuos. Asimismo, la edificación destinada al personal ya ingresó en su etapa de techado. Este nuevo espacio estará equipado con cocina, comedor, vestuarios y sanitarios, garantizando mejores condiciones laborales para los trabajadores.

Cementerio La Merced: Los trabajos de restauración y puesta en valor del casco histórico de la necrópolis local se encuentran en una etapa altamente avanzada, preservando el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Infraestructura Vial: Sobre la calle Pedro Ferré, en el tramo comprendido entre Pago Largo y Riachuelo, los equipos técnicos ejecutan tareas de preparación del suelo. Estas labores corresponden a la fase previa al hormigonado de lo que será la tercera cuadra intervenida en dicha arteria.

Con el desarrollo de estos frentes de obra, el municipio continúa apostando a la modernización de la infraestructura urbana, la optimización de los servicios públicos y el cuidado del medio ambiente.