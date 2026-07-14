Juan Pablo Valdés: «Pido que el Señor me ilumine para seguir gobernando»

El mandatario correntino, Juan Pablo Valdés, participa a caballo de la Peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí y en este marco, expresó en declaraciones a la prensa «voy a gradecer el acompañamiento y la iluminación que me ha dado San Luisito el año pasado, a agradecer el favor recibido».

Consultado sobre si lleva pedidos de los correntinos, Juan Pablo Valdés, afirmó que lleva «muchos pedidos, voy llevando la fe y acompañando a este pueblo peregrino».

«Espero que con la fuerza del Señor, me ilumine para seguir gobernando», remarcp el Gobernador de Corrientes.

Finalmente, instó a sus comprovincianos a que «sigamos siendo muy correntinos, sigamos cuidando nuestras raíces y nunca perdamos la fe».

A primera hora de este lunes inició la 126º Peregrinación de San Luis del Palmar rumbo a Itatí, para conmemorar el próximo 16 de julio el aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen. «Vine a agradecer la iluminación que me ha dado San Luisito y esperando que el Señor con su fuerza me ilumine para seguir gobernando», expresó el gobernador en la partida.

El gobernador Juan Pablo Valdés, junto a varios funcionarios del gabinete ejecutivo provincial, encabezaron en la mañana de este lunes la columna de jinetes y carretas que partió desde San Luis del Palmar rumbo a Itatí, para los festejos del próximo 16 de julio de un nuevo aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen.

Tal como prometió durante las celebraciones del 220º aniversario fundacional de San Luis del Palmar, el mandatario formó parte este año de la tradicional cabalgata de fe del pueblo peregrino, que cumple este 2026 sus 126º aniversario de historia.

Con una bendición y la oración por un buen tránsito en la peregrinación, así como una plegaria por las víctimas del terremoto de Venezuela, el padre Epifanio Barrios despidió a los peregrinos frente a la parroquia de San Luis Rey, para luego comenzar con la caminata que llevará a los fieles rumbo a Itatí, en la peregrinación de fe que busca ser reconocida ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En una larguísima columna que reunió a miles de personas, en la intersección entre las rutas provinciales Nº9 y Nº5, luego de ver pasar a los vehículos de apoyo a cientos de peregrinos de a pie, el grupo de jinetes encabezados por el Gobernador guió la marcha, junto al intendente de San Luis del Palmar, Reni Buján, el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen; el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza, y la senadora nacional Gabriela Valenzuela, entre otros.

«Vine a agradecer el acompañamiento y la iluminación que me ha dado San Luisito el año pasado y los favores recibidos. Con muchos pedidos de los correntinos, estoy acompañando a este pueblo peregrino, esperando que la fuerza del Señor me ilumine para seguir gobernando», expresó Juan Pablo Valdés, a la vez que instó a la comunidad de Corrientes a seguir «cuidando nuestras raíces y conservando nuestra fe».

A la larga columna de caminantes, jinetes y carretas cargadas con el avío y la ilusión de llegar una vez más a los pies de la Virgen Morena, se enfilaron los peregrinos de cada comunidad con sus imágenes, entre ellas las de Mburucuyá, Caá Catí y San Miguel, todos con la esperanza de llegar a Itatí este martes cerca del mediodía, y participar el 16 de julio de las celebraciones centrales.