Catarata de denuncias contra Manuel Adorni en Comodoro Py tras la presentación de su declaración jurada

El jefe de Gabinete Manuel Adorni sigue recibiendo denuncias en su contra. Hoy fueron sorteadas en los tribunales de Comodoro Py varias presentaciones en las que se lo acusa de «falsedad ideológica» en relación a sus declaraciones juradas.

La justicia sorteó hoy las nuevas denuncias que se realizaron luego de que se conoció la declaración jurada y rectificaciones presentadas por Adorni, con modificaciones contables que elevaron considerablemente su patrimonio.

Varias presentaciones en las que se lo acusa de «falsedad ideológica» en relación a sus declaraciones juradas.El delito de falsedad ideológica consiste en insertar o hacer insertar declaraciones falsas en un documento, en este caso, las DDJJ.

La justificación de todos los cambios realizados por Adorni, según afirmó durante la entrevista televisiva, sería que tenía ingresos por US$500.000 que escondió y evadió durante años.

El dinero, según consignó, provendría de una inversión en criptomonedas previa a su ingreso a la función pública, pero que había omitido declarar en sus presentaciones anteriores ante la Oficina Anticorrupción.

Una de las nuevas denuncias sorteadas hoy en los tribunales de Comodoro Py fue realizada por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. Recayó en el juzgado federal 6 que por ahora está a cargo de Daniel Rafecas.

Además, fue realizada otra denuncia por el abogado José Magioncalda, también por «falsedad ideológica».

También se sorteó otra denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, contra Adorni y su esposa Bettina Angeletti por asociación ilícita.

Las denuncias seguramente serán anexadas al expediente por enriquecimiento ilícito que ya está avanzado en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

En esta causa ya se detectaron inconsistencias en las DDJJ presentadas, por lo que el fiscal ordenó nuevas medidas, mientras redacta el requerimiento de justificación patrimonial para que el funcionario explique el origen de los fondos.

Ese requerimiento es la antesala de una eventual indagatoria, en caso de que las explicaciones del funcionario no sean suficientes para la justicia.

Manuel Adorni en la mira

La oposición ya convocó a una sesión especial en Diputados para el próximo martes 23 de junio que incluirá en su temario seis pedidos de interpelación. En paralelo, el Partido Justicialista apura una sesión única en la Cámara Alta para interpelar a Adorni y votar su destitución.

En ese camino el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón (Santa Fe) denunció que Adorni «le mintió al Congreso», y sostuvo que «entró en una serie de contradicciones que hacen muy difícil la continuidad de su rol». «El Jefe de Gabinete es el funcionario que hace de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y para llevar adelante esa tarea se necesita que haya un vínculo de confianza. Cuando viene a una sesión informativa a brindar informe de gestión, miente abiertamente y semanas después lo reconoce en televisión nacional. No hay esa tal confianza del parlamento para con el Jefe de Gabinete por eso está prevista la moción», aseguró a Infobae.

Por su parte, el jefe de bloque de Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez, autor del primer proyecto de moción de censura contra Adorni aseguró que «hace 100 días que el gobierno está enredado en esta novela del jefe de Gabinete. Vino al Congreso y todo lo que dijo fue desmentido por sus acciones anteriores. Le mintió al Congreso, la prensa y a los 47 millones de argentinos».

«El día que fue al Congreso dijimos que íbamos a insistir en el mecanismo que es el que establece la Constitución. No es un capricho ni un arrebato: que venga a dar explicaciones y para eso debe ser interpelado. Los aspectos penales deberá dilucidarlo la justicia. Desde el punto de vista político, Adorni no cuenta con la confianza del pueblo argentino y mucho menos de la Cámara de Diputados y del Senado», desarrolló además el diputado ante este medio.

Fuente: minutouno.com.ar