En un movimiento estratégico clave para el sector energético nacional, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, visitó la Gigafactory de Tesla en Texas, Estados Unidos.

El encuentro brindó una oportunidad única para obtener perspectivas de primera mano sobre innovación, infraestructura energética y las principales tendencias globales que están transformando el panorama de la energía y la movilidad.

La visita permitió explorar posibles instancias de colaboración en áreas estratégicas como la infraestructura energética, la movilidad eléctrica y la innovación tecnológica. Tras concluir el recorrido, Marín se mostró sumamente optimista respecto al potencial de esta alianza.

«Hoy dimos un nuevo paso hacia el futuro. Firmamos un primer acuerdo marco con Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compañías. Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca», señaló Marín en las redes sociales.

YPF y Tesla firman un acuerdo para desarrollar infraestructura energética y carga rápida

Los ejes del acuerdo YPF – Tesla: carga rápida y almacenamiento

Como parte fundamental de la visita, YPF y Tesla firmaron una carta de intención con el objetivo de evaluar oportunidades conjuntas. La iniciativa busca combinar la experiencia global de la firma de Elon Musk en soluciones de carga para vehículos eléctricos con la capilaridad y la amplia presencia de la petrolera estatal a nivel nacional.

Los puntos centrales contemplados en la alianza incluyen:

Red de carga rápida: Desarrollo e instalación de infraestructura de carga de alta velocidad para vehículos eléctricos en puntos estratégicos.

Almacenamiento de energía: Proyectos vinculados a soluciones de almacenamiento a gran escala y abastecimiento eléctrico.

Innovación tecnológica: Intercambio de perspectivas e iniciativas de vanguardia aplicadas de manera directa al sector energético.

«En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos», detalló el ejecutivo de la firma argentina.

Con este histórico acercamiento, YPF refuerza su compromiso de impulsar proyectos que contribuyan a modernizar la infraestructura energética del país, acompañando la evolución de las nuevas tecnologías y preparándose para los desafíos que planteará la movilidad en los próximos años.