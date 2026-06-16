Brasil: el polémico video de uno de los detenidos por lanzar a una joven desde un puente

Las fotos del detenido saltando junto a menores desde el mismo puente

Además del video del 2023, hay otras imágenes en las que se lo puede ver a al instructor junto a otros menores a punto de saltar desde el puente o en pleno salto. Las fotos corresponden a 2020 y 2021.

Tres detenidos por la muerte de la joven lanzada desde un puente en Brasil

Egoroff es uno de los tres empleados que fueron detenidos con prisión preventiva por la muerte de Rodrigues de Freitas. También fueron apresados Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años, y Maicon Fernandes Cintra, de 42. Todos están acusados de homicidio con premeditación por lo ocurrido durante la excursión.