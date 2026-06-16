Brasil: el polémico video de uno de los detenidos por lanzar a una joven desde un puente
Uno de los instructores de rope jumping se había filmado saltando desde 40 metros de altura junto a un nene sujeto a su pecho.
Mientras avanza la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que fue lanzada al vacío desde un puente Brasil sin la cuerda de seguridad colocada, se viralizó un polémico video de uno de los instructores detenidos por homicidio.
Las imágenes, grabadas en mayo de 2023, pertenecen a Luis Felipe Feliciano Egoroff, uno de los tres instructores de rope jumping involucrados en la muerte de la joven. En la filmación se lo ve saltando desde el mismo Ponte do Esqueleto, a 40 metros de altura, con un nene sujeto a su pecho con un arnés.
Egoroff se desempeñaba en la empresa de rope jumping llamada “Entre Cordas”, la cual solo existía en Instagram y no estaba registrada formalmente. Tras la muerte de María Eduarda, la compañía desactivó sus redes sociales, donde tenía más de 80 mil seguidores y promocionaba saltos con el lema: “Vos soñás. Nosotros lo hacemos realidad”.
El instructor, de 32 años, decía ser Bombero Civil, experto en seguridad y técnica, y en sus redes sociales compartía continuamente videos e imágenes de la aventurera propuesta que ganó popularidad en los últimos años y consiste en lanzarse al vacío desde acantilados, puentes o estructuras elevadas mientras el participante está sujeto a una cuerda anclada a un arnés.
Además del video del 2023, hay otras imágenes en las que se lo puede ver a al instructor junto a otros menores a punto de saltar desde el puente o en pleno salto. Las fotos corresponden a 2020 y 2021.
Tres detenidos por la muerte de la joven lanzada desde un puente en Brasil
Egoroff es uno de los tres empleados que fueron detenidos con prisión preventiva por la muerte de Rodrigues de Freitas. También fueron apresados Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años, y Maicon Fernandes Cintra, de 42. Todos están acusados de homicidio con premeditación por lo ocurrido durante la excursión.