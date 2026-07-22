Atacaron a balazos a micros de hinchas de Tigre tras el triunfo en Montevideo

Los micros que trasladaban a los hinchas de Tigre fueron atacados a balazos luego de la victoria por 3-0 frente a Nacional, en Montevideo, por el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El episodio ocurrió ayer cuando los simpatizantes abandonaban la capital uruguaya y viajaban en una caravana escoltada por la Policía.

El ataque se produjo en la zona de Ruta 1 y Camino Cibils, a la salida de Montevideo. Según el relato de los involucrados, una moto se acercó a los vehículos y desde allí efectuaron aproximadamente diez disparos. Los impactos destrozaron los vidrios de los micros y provocaron momentos de extrema tensión entre los pasajeros.

Como consecuencia del ataque, un hincha identificado únicamente como Juan Pablo sufrió una doble herida de bala. El proyectil impactó primero en uno de sus brazos y luego en una mano, donde le provocó la fractura de un dedo. El simpatizante fue atendido en el Hospital del Cerro, posteriormente declaró en la Seccional 20 y pasó la noche en el hotel de la delegación. Más tarde regresó a Buenos Aires en buque y se encuentra fuera de peligro.

El presidente de Tigre, Martín Suárez, calificó el episodio como de máxima gravedad. «Por centímetros no fue tragedia», afirmó, al señalar que uno de los disparos pasó a unos cinco centímetros de la cabeza del hincha herido. Además, explicó que el micro atacado quedó retenido en la Seccional 20 para la realización de peritajes y que el club debió enviar otra unidad para que el resto de los simpatizantes pudiera continuar el viaje.

En cuanto a la investigación, desde Tigre indicaron que no pueden asegurar que el ataque haya estado vinculado con hinchas de Nacional. Suárez consideró que podría tratarse de un hecho de inseguridad y no necesariamente de un episodio relacionado con la violencia en el fútbol.

Por su parte, dirigentes de Nacional informaron que hasta el momento no hay detenidos confirmados, aunque señalaron que habría una persona identificada en el marco de la investigación.

Tras el incidente, el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, y el vicepresidente, Flavio Perchman, se comunicaron con Martín Suárez para ponerse a disposición del club argentino y seguir de cerca la situación.

La serie entre ambos equipos continuará con el encuentro de vuelta, programado para el martes 28 de julio a las 19:00 en el estadio José Dellagiovanna, en Victoria. El ganador de la llave avanzará a los octavos de final, donde enfrentará a Montevideo City Torque.