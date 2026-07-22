«Te mato al nene»: motochorros amenazaron a un hombre para robarle la camioneta

Un violento intento de robo tuvo lugar este martes en Mar del Plata, en donde dos delincuentes que circulaban en moto intentaron robarle la camioneta a un hombre que viajaba con un chico, en el barrio Los Pinares.

El episodio ocurrió en la intersección de San José de Calazans y López de Gomara y fue registrado por una cámara de seguridad privada, cuya grabación expone la secuencia de intimidación y violencia.

Uno de los atacantes abrió la puerta del conductor y lo amenazó con dispararle, pero la víctima se resistió y pidió ayuda a un vecino.

Las imágenes muestran cómo los dos asaltantes se detuvieron junto al vehículo. Uno de ellos, aparentemente menor de edad o de contextura física pequeña, descendió e intentó abrir la puerta del conductor. Sin titubeos, el agresor lanzó amenazas directas: «Te mato al nene. Dejá la posición ahí«, le exigió a punta de pistola al conductor.

En ese instante, el hombre, lejos de ceder ante la intimidación, se resistió y desde el interior del habitáculo solicitó a viva voz que algún vecino llame a la Policía. Mientras tanto, el delincuente advertía: «¡Te pego un balazo! A mí no me importa nada. No me importa nada. Te doy un balazo«.

Mientras la confrontación se desarrolla en la vía pública, el menor que acompañaba al agresor desciendió de la camioneta por el lado del acompañante.

conductor permaneció dentro del habitáculo y comenzó a pedirle a un vecino que llamara a la Policía. En ese momento, el chico que viajaba como acompañante bajó de la camioneta y se produjo un forcejeo junto a la puerta.

Al no poder apoderarse de la camioneta, el sospechoso regresó hasta la moto, donde lo esperaba su cómplice, y ambos escaparon del lugar.

El conductor bajó del vehículo y corrió algunos metros detrás de ellos, mientras varios vecinos salían de sus casas alertados por los gritos.

En la filmación no se alcanza a distinguir si los delincuentes sustrajeron algún objeto de valor. Por el momento, tampoco trascendió si fueron identificados o detenidos.