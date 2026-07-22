Cemborain y sus secretarios atienden a vecinos este miércoles en el Palacio Municipal

El intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, junto a todo su equipo de secretarios, llevan a cabo una jornada de atención al público este miércoles 22 de julio. El encuentro tiene lugar en el Palacio Municipal, en el horario de 15:00 a 17:00.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la actual gestión por acercar el gobierno a la comunidad y fomentar una relación más directa y transparente con los ciudadanos de Mercedes. Durante la jornada, los vecinos tendrán la oportunidad de dialogar de forma directa con el jefe comunal y sus funcionarios, plantear sus inquietudes, realizar consultas y acercar propuestas.

Desde el Ejecutivo Municipal se invita a todos los vecinos a participar de este espacio de encuentro y diálogo, con el objetivo de construir juntos una ciudad mejor.