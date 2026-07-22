Rescataron a los mineros varados por la nieve en la Puna de Catamarca
El operativo duró más de 48 horas y permitió asistir a trabajadores y turistas atrapados por el intenso temporal invernal.
Tras 48 horas de operativos, la Policía de Catamarca confirmó que encontraron a los trabajadores mineros que permanecían varados en la Puna catamarqueña como consecuencia del intenso temporal de nieve que afectó principalmente al departamento de Antofagasta de la Sierra.
Durante la madrugada de este martes, los equipos de emergencia lograron asistir a un primer grupo de trabajadores y turistas que habían quedado aislados por la acumulación de nieve.
Tras ese primer rescate, las autoridades informaron que todavía restaba rescatar a los mineros que viajaban en una camioneta perteneciente al proyecto de Rio Tinto. La búsqueda continuó durante toda la jornada hasta que la Policía de Catamarca confirmó este miércoles que los cuatro operarios fueron localizados y asistidos.
Del operativo participaron de forma coordinada la Policía de Catamarca, organismos de emergencia y los Bomberos Voluntarios de Santa María, quienes trabajaron en condiciones climáticas adversas para rescatar a los minerosy al resto de las personas afectadas por el temporal.
Con el hallazgo de los cuatro trabajadores, las autoridades dieron por concluido el despliegue en la zona. El procedimiento permitió rescatar a los mineros y a los demás ocupantes de los vehículos que habían quedado varados por las intensas nevadas en la Puna catamarqueña.
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El hecho se registró en las inmediaciones del proyecto Fénix de extracción de litio, operado por la compañía Río Tinto. La violencia del temporal y la presencia de viento blanco dejaron intransitables los caminos de alta montaña, inmovilizando el vehículo en el que se trasladaban los hombres.